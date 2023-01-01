6 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ДОСКУ ИЗ ДПК У НАС:

1. Дарим 3D-проект каждому клиенту

Бесплатно создаём 3D-проект вашего объекта независимо от суммы покупки. Вы сразу видите будущий результат

2. Производим 100% оплату возврата

Возвращаем полную стоимость оставшегося материала и комплектующих, если они не пригодились

3. Консультируем по любым вопросам

Подсказываем, как оптимально уложить доску, а также производим точный расчёт количества материала и комплектующих





4. Моем и обслуживаем ваш объект

5. Работаем только с качественным ДПК

6. Осуществляем сложный монтаж

Производим чистку покрытий из ДПК и обработку специальными веществами, сохраняя внешний вид объектов

Следим за качеством товара, работая только с проверенными поставщиками, гарантируя долговечность покрытия