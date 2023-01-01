Бесплатно создаём 3D-проект вашего объекта независимо от суммы покупки. Вы сразу видите будущий результат
2. Производим 100% оплату возврата
Возвращаем полную стоимость оставшегося материала и комплектующих, если они не пригодились
3. Консультируем по любым вопросам
Подсказываем, как оптимально уложить доску, а также производим точный расчёт количества материала и комплектующих
4. Моем и обслуживаем ваш объект
5. Работаем только с качественным ДПК
6. Осуществляем сложный монтаж
Производим чистку покрытий из ДПК и обработку специальными веществами, сохраняя внешний вид объектов
Следим за качеством товара, работая только с проверенными поставщиками, гарантируя долговечность покрытия
Наш опыт и компетенции позволяют работать с объектами, где требуется реализация особенных или нестандартных решений
5 ЭТАПОВ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1
ВЫ: обращаетесь к нам и рассказываете о своей задаче, объекте или идее в свободной форме
2
МЫ: бесплатно создаём 3D-проект, помогаем в расчётах материала и комплектующих
3
СОВМЕСТНО: подписываем договор, согласовываем тип материала, объем и необходимость монтажа
4
ВЫ: оплачиваете заказ любым удобным для вас способом
5
МЫ: производим доставку ДПК-доски и комплектующих, при необходимости осуществляем монтаж
наши гарантии
Гарантируется производителем в зависимости от разновидности товарной категории
При возникновении трудностей с монтажом или эксплуатацией – помогаем в их решении
Срок службы и эксплуатации ДПК-доски до 25 лет
Сопровождение на всех этапах создания объекта
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Да, мы выезжаем на замеры в любые города на территории Ставропольского края. При необходимости возможен выезд специалиста в соседние регионы и республики СКФО.
Мы всегда доставляем материал бесплатно по г. Ставрополю. Сервис – наша сильная сторона. При больших объёмах обязательно пойдём вам навстречу и организуем бесплатную доставку в ваш город.
Точные расчёты необходимого количества материала и фурнитуры – наша сильная сторона. Мы гарантируем, что вы не переплатите и получите именно такое количество крепежа, которое необходимо для вашего объекта.
Да, мы принимает обратно материал и возвращаем оплату за него в размере 100%. Поэтому не переживайте и смело привозите обратно, всё что осталось.
При наличии нужного объёма ваш заказ отгружается в тот же день и отправляется к месту назначения. Недостающий объём мы заказываем сразу после поступления предоплаты и отправляем в день поступления на склад.
ОСтаВЬТЕ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
и гарантированно получите 3D-проект В ПОДАРОК для вашего объекта