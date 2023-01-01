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Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК) в Ставропольском крае

3D-проект В ПОДАРОК каждому покупателю

все виды доски из ДПК

доставка по городу и краю

монтаж любой сложности

Для каких объектов
О компании
Примеры работ
Этапы работы
Вопросы-ответы
Контакты
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+7-928-321-73-13

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

Сейчас находитесь в поиске качественной террасной доски из ДПК, которая прослужит на вашем объекте долгие годы
Ищите надежного поставщика террасной доски, которая пользуется спросом на рынке у компаний, физлиц, госзаказчиков
Вы – частный заказчик
Вы – подрядчик (организация)

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ

Из нашей доски легко собираются объекты любого назначения и конфигурации:
Террасы, веранды
Беседки
Площадки возле бассейнов
Ограждения, заборы
Лестницы
Пирсы, причалы
Эксплуатируемая кровля
Фасады
Грядки и дорожки

о компании «ДЕКМАРКЕТ»

547 объектов
реализовали за все время
6376 м² 
доски уложили на объектах
2368 пог. м. 
ограждений установили

ОЦЕНИТЕ УЖЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ объекты

Декмаркет – ведущий поставщик качественной террасной доски из ДПК в Ставропольском крае и на Юге России.
ДПК – древесно-полимерный композит. Это прочный и долговечный материал.
Он служит гораздо дольше обычной доски, при этом внешне не отличается от натурального дерева и менее прихотлив в обслуживании.
Из ДПК создаются эстетичные и долговечные объекты.
Выполненные объекты

6 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ДОСКУ ИЗ ДПК У НАС:

1. Дарим 3D-проект каждому клиенту

Бесплатно создаём 3D-проект вашего объекта независимо от суммы покупки. Вы сразу видите будущий результат

2. Производим 100% оплату возврата

Возвращаем полную стоимость оставшегося материала и комплектующих, если они не пригодились

3. Консультируем по любым вопросам

Подсказываем, как оптимально уложить доску, а также производим точный расчёт количества материала и комплектующих

4. Моем и обслуживаем ваш объект

5. Работаем только с качественным ДПК

6. Осуществляем сложный монтаж

Производим чистку покрытий из ДПК и обработку специальными веществами, сохраняя внешний вид объектов
Следим за качеством товара, работая только с проверенными поставщиками, гарантируя долговечность покрытия
Наш опыт и компетенции позволяют работать с объектами, где требуется реализация особенных или нестандартных решений

5 ЭТАПОВ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1
ВЫ: обращаетесь к нам и рассказываете о своей задаче, объекте или идее в свободной форме
2
МЫ: бесплатно создаём 3D-проект, помогаем в расчётах материала и комплектующих
3
СОВМЕСТНО: подписываем договор, согласовываем тип материала, объем и необходимость монтажа
4
ВЫ: оплачиваете заказ любым удобным для вас способом
5
МЫ: производим доставку ДПК-доски и комплектующих, при необходимости осуществляем монтаж

наши гарантии

Гарантируется производителем в зависимости от разновидности товарной категории
При возникновении трудностей с монтажом или эксплуатацией – помогаем в их решении
Срок службы и эксплуатации ДПК-доски до 25 лет
Сопровождение на всех этапах создания объекта

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОСтаВЬТЕ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

и гарантированно получите 3D-проект В ПОДАРОК для вашего объекта

+7-928-321-73-13
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